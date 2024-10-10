المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً شمال أراضينا المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطائرات المسيرة

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا في الساعات الأولى من صباح السبت هدفين تابعين للإحتلال بصواريخ "الأرقب" الأول في ضواحي حيفا شمالاً والثاني في جنوبي الأراضي المحتلة