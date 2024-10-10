"يديعوت أحرونوت": تسجيل 1645 إصابة مباشرة في الأبنية بفعل صواريخ حزب الله في الخط الأمامي للمستوطنات الشمالية

الكاتب والمحلّل السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: نتنياهو لديه فرصة ذهبية وهو بدوره لن يتركها ولكن المعلومات تشير الى تغيرات نوعية في الأيام المقبلة وربما نرى صواريخ حزب الله الدقيقة