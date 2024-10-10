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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل
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مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية أعادت استهداف قوة العدو التي حاولت سحب إصاباتها بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة
مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية أعادت استهداف قوة العدو التي حاولت سحب إصاباتها بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة
النائب بلال عبدالله لـ الجديد: المساحات المشتركة توسعت والمطلوب جهداً إضافياً من جميع الكتل السياسية أما الربط بين انتخاب رئيس ووقف إطلاق النار هو شرط تعجيزي
النائب بلال عبدالله لـ الجديد: المساحات المشتركة توسعت والمطلوب جهداً إضافياً من جميع الكتل السياسية أما الربط بين انتخاب رئيس ووقف إطلاق النار هو شرط تعجيزي
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بلدية كريات شمونة: نطالب السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية
2024-10-10 | 03:21
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بلدية كريات شمونة: نطالب السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية
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