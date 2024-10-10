الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع وزير خارجية إيران التطورات بالمنطقة لا سيما في غزة ولبنان

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكفعام في إصبع الجليل

مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية أعادت استهداف قوة العدو التي حاولت سحب إصاباتها بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة