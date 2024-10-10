لبنان وغزة على طاولة البحث بين قطر وإيران

استقبل رئيس مجلس الوزراء دولة قطرو وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشدّد وزير الخارجية القطرية، على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتجنّب اتساع دائرة العنف في المنطقة، مؤكدا في هذا السياق استعداد دولة قطر الكامل لبذل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.