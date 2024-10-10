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مندوب لبنان بمجلس الأمن: المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لم تنجح بعد والمشهد الإنساني يصعب وصفه
2024-10-10 | 16:48
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مندوب لبنان بمجلس الأمن: المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لم تنجح بعد والمشهد الإنساني يصعب وصفه
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