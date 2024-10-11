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جيش العدو: اعترضنا بنجاح طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان
2024-10-11 | 00:24
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جيش العدو: اعترضنا بنجاح طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان
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