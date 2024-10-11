جيش العدو: اعترضنا بنجاح طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار في محيط عسقلان

إعلام العدو: إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى

إعلام العدو: إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى

إعلام العدو: إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى

وزير خارجية النرويج: من الخطير للغاية أن تتعرض قوات اليونيفيل لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية

وزير خارجية النرويج: من الخطير للغاية أن تتعرض قوات اليونيفيل لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية

وزير خارجية النرويج: من الخطير للغاية أن تتعرض قوات اليونيفيل لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية

وزيرة الخارجية الأسترالية: نجدد دعمنا القوي للدور الأساسي لليونيفيل في الحفاظ على السلم الإقليمي

وزيرة الخارجية الأسترالية: نجدد دعمنا القوي للدور الأساسي لليونيفيل في الحفاظ على السلم الإقليمي

وزيرة الخارجية الأسترالية: نجدد دعمنا القوي للدور الأساسي لليونيفيل في الحفاظ على السلم الإقليمي

وزيرة الخارجية الأسترالية: أي استهداف إسرائيلي لقوات ومنشآت الأمم المتحدة في لبنان أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف