بوتين: العلاقات مع إيران أولوية لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن العلاقات مع إيران تشكّل أولوية بالنسبة لموسكو، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا إن البلدين يتشاركان وجهات نظر متقاربة جدا حيال التطورات الدولية.