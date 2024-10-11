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عربي و دولي
اليونيفيل: إنهارت اليوم عدة جدران في موقعنا بالقرب من الخط الأزرق باللبونة إثر قصف جرافة إسرائيلية محيط الموقع
2024-10-11 | 08:56
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اليونيفيل: إنهارت اليوم عدة جدران في موقعنا بالقرب من الخط الأزرق باللبونة إثر قصف جرافة إسرائيلية محيط الموقع
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اليونيفيل: إنهارت اليوم عدة جدران في موقعنا بالقرب من الخط الأزرق باللبونة إثر قصف جرافة إسرائيلية محيط الموقع
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اليونيفيل: دبابات إسرائيلية تحركت بالقرب من موقع الأمم المتحدة بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة
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