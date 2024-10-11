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بري تلقى إتصالاً من وزير الخارجية الأميركي إستمر زهاء 40 دقيقة جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة في لبنان
2024-10-11 | 12:07
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بري تلقى إتصالاً من وزير الخارجية الأميركي إستمر زهاء 40 دقيقة جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة في لبنان
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بري تلقى إتصالاً من وزير الخارجية الأميركي إستمر زهاء 40 دقيقة جرى خلاله بحث الأوضاع الراهنة في لبنان
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