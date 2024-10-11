أكسيوس عن مسؤول "إسرائيلي": اليونيفيل رفضت طلب إسرائيل سحب قواتها مسافة 5 كيلومترات على الأقل من حدود لبنان

إعلام العدو: الطلب من المستوطنين المتبقين في المستوطنات المحيطة بمنطقة عرب العرامشة المحتلة البقاء بالقرب من الملاجئ بسبب الاشتباكات العنيفة مع حزب الله عند الحدود الشمالية