جيش العدو: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

وزير الصحة فراس الابيض للجديد: موضوع معالجة النازحين الذين يحتاجون الى غسيل كلى تم حله بشكل كبير فقد نقلنا عدد كبير من المرضى من مستشفيات الجنوب الى مستشفيات أخرى