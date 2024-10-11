الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع ميقاتي شغور منصب الرئاسة في لبنان والحاجة إلى تمكين القيادة التي تعكس إرادة الشعب

ميقاتي: إن هذا الشغور الرئاسي لا ينغص وحده فرحة هذه المناسبة الوطنيّة بل كذلك الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان من جنوبِه الى بقاعه وصولاً بالأمس الى الضاحية الجنوبية للعاصمة وذلك نتيجةَ العدوان الإسرائيليّ المستمر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه