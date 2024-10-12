المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً في الجولان

صدر عن المقاومة الإسلامية في العراق البيان التالي:

"استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم السبت 12-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة".

وأصدرت بيان آخر جاء فيه: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية صباح اليوم السبت 12-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة".