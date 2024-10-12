بيان للدول الـ10 المنتخبة بمجلس الأمن: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
طالبت الدول الـ10 غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لأي هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فيما أثار إطلاق جيش العدو النار على قوات اليونيفيل الجمعة انتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي.
واعربت الدول الـ10 في بيان صدر فجر السبت عن قلقها العميق بعد هذه الهجمات، واعتبرت أن أي هجوم متعمد على هذه القوات يعد انتهاكا خطيرا للقرار1701 وللقانون الإنساني الدولي، ودعت في الوقت ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والامتثال الصارم للقانون الدولي.