بيان للدول الـ10 المنتخبة بمجلس الأمن: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

طالبت الدول الـ10 غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لأي هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فيما أثار إطلاق جيش العدو النار على قوات اليونيفيل الجمعة انتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي.