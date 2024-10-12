فيديو - حملة الإمارات معك يا لبنان.. إنطلاق عملية جمع وتعبئة المساعدات

🔽 - إنطلقت عملية جمع وتعبئة حزم المساعدات للشعب اللبناني في إكسبو دبي في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان" pic.twitter.com/NYPBuH7diC
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 12, 2024
🔽 - إنطلقت عملية جمع وتعبئة حزم المساعدات للشعب اللبناني في إكسبو دبي في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان" pic.twitter.com/NYPBuH7diC
أظهرت صورة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وهو يقود طائرته بنفسه إلى لبنان.وكان قاليباف قال فور وصوله الى مطار بيروت: "أتيت بدعوة من بري ومن هنا سأنطلق الى جنيف لأنقل معاناة الشعبين اللبناني والفلسطيني".