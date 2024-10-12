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إعلام العدو: نقل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة
2024-10-12 | 05:05
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إعلام العدو: نقل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة
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مصادر امنية للجديد : خبر استهداف مهنية دير عمار مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة
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