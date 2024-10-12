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وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة
وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة
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القناة 12: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل
2024-10-12 | 11:53
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القناة 12: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل
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عربي و دولي
إطلاق
صواريخ
لبنان
إسرائيل
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