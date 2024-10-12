إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: لأول مرة بطارية دفاع جوي أميركية ستتمركز بإسرائيل استعداداً للرد الإيراني

وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة

وزارة الصحة: 9 شهداء و 15 جريحاً في تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة