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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان الشمالي شمالي إسرائيل
2024-10-12 | 15:27
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان الشمالي شمالي إسرائيل
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