الخارجية القطرية: استهداف إسرائيل الممنهج للأونروا يرمي إلى تفكيكها وتصفية قضية اللاجئين

ميدل إيست آي عن مصادر: قائد فيلق القدس إسماعيل قآني على قيد الحياة ولم يصب بأذى ولكنه قيد الحبس الاحتياطي ويخضع للاستجواب على خلفية تحقيقات إيرانية في خروقات أمنية كبرى بعد اغتيال نصر الله