40 دولة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية

وقالت هذه الدول المساهمة في يونيفيل "نحث جميع أطراف النزاع على احترام وجود يونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات" حسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.وتأتي هذه الرسالة بعد أن طالبت الدول الـ10 غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أول أمس بالوقف الفوري لأي هجوم على قوة يونيفيل، معربة عن قلقها "العميق" بسبب الهجمات التي تتعرض لها.كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم إن وزير الدفاع لويد أوستن عبر عن قلقه العميق بسبب أنباء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لقوة اليونيفيل.وأضافت -في بيان لها- أن وزير الدفاع دعا -في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت– إلى ضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.وقد تعرض العدو لإنتقادات حادة بعد أن أطلق جيشَه النار بشكل متكرر ومتعمد على مواقع القوة الأممية.