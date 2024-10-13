الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

40 دولة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية

2024-10-13 | 00:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
40 دولة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية
40 دولة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية

عبرت 40 دولة على الأقل أمس السبت عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

وقالت هذه الدول المساهمة في يونيفيل "نحث جميع أطراف النزاع على احترام وجود يونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات" حسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الرسالة بعد أن طالبت الدول الـ10 غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أول أمس بالوقف الفوري لأي هجوم على قوة يونيفيل، معربة عن قلقها "العميق" بسبب الهجمات التي تتعرض لها.
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم إن وزير الدفاع لويد أوستن عبر عن قلقه العميق بسبب أنباء عن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لقوة اليونيفيل.
وأضافت -في بيان لها- أن وزير الدفاع دعا -في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت– إلى ضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.
وقد تعرض العدو لإنتقادات حادة بعد أن أطلق جيشَه النار بشكل متكرر ومتعمد على مواقع القوة الأممية.
 
40 دولة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية

محليات

عربي و دولي

اليونيفيل

حزب الله

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إذاعة جيش العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي "إسرائيل"
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024