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مراسلة الجديد: لا صحة لوجود غارة على بلدة سرعين صباحاً بل احتراق مولد كهرباء ادى الى اشتعال شاحنة بقربه
مراسلة الجديد: لا صحة لوجود غارة على بلدة سرعين صباحاً بل احتراق مولد كهرباء ادى الى اشتعال شاحنة بقربه
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إذاعة جيش العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي "إسرائيل"
2024-10-13 | 00:15
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إذاعة جيش العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي "إسرائيل"
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إذاعة جيش العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي "إسرائيل"
محليات
عربي و دولي
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