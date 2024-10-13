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مراسلة الجديد: لا صحة لوجود غارة على بلدة سرعين صباحاً بل احتراق مولد كهرباء ادى الى اشتعال شاحنة بقربه
مراسلة الجديد: لا صحة لوجود غارة على بلدة سرعين صباحاً بل احتراق مولد كهرباء ادى الى اشتعال شاحنة بقربه
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"هآرتس": وفقاً لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصراً وسيتم تجويعه
2024-10-13 | 01:18
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"هآرتس": وفقاً لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصراً وسيتم تجويعه
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"هآرتس": وفقاً لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصراً وسيتم تجويعه
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إعلام العدو: حدث صعب في الشمال عند الحدود مع لبنان
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