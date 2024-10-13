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عربي و دولي

دفعة جديدة من المساعدات القطرية تصل إلى لبنان

2024-10-13 | 08:41
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دفعة جديدة من المساعدات القطرية تصل إلى لبنان
دفعة جديدة من المساعدات القطرية تصل إلى لبنان

وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي دفعة جديدة من المساعدات القطرية، والتي تتضمن 17.3 طن من مواد طبية وأدوية على متن الطائرة الثالثة في إطار الجسر الجوي الذي كانت قد افتتحته قبل بضعة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيدة لولوة بنت راشد الخاطر.

وقد تسلم وزير الصحة فراس الابيض المساعدات بحضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الاقتصاد أمين سلام ووفد من صندوق قطر للتنمية. 

وفي تصريح له ثمن الوزير الأبيض الدعم القطري الذي يتلقاه لبنان مؤكدا انه يغطي جزءا كبيرا من الحاجات التي تساعد القطاع الصحي على مواجهة أعباء هذه المرحلة الخطيرة والصعبة من تاريخ لبنان.
بدوره أعلن السفير القطري انه حتى الآن تم تسليم أكثر من 50 طنًا من المساعدات الطبية والاغاثية مؤكدا 
دفعة جديدة من المساعدات القطرية تصل إلى لبنان

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