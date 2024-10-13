قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو تقوم بمبادرة تجاه النازحين

أعلنت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو، في بيان، أنها تمكنت وبمساعدة خلية أزمة شكلتها من إرسال الدفعة الثانية من هبة طبية هي عبارة عن ٤ أطنان من الأدوية المختلفة كانت سبقتها دفعة أولى قوامها ٧ أطنان.

وقالت: "هذه الهبات هي نتيجة إتصالات أجرتها القنصلية في الريو مع مختبرات الأدوية البرازيلية التي تجاوبت فوراً وقامت بإرسال هباتها إلى الولاية، وتشمل المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية للبنان أدوية مخصصة لجرحى الحرب".

وتابعت في بيانها: "بهذه الطريقة، تم التبرع بـ11 طناً من الأدوية من صناعة برازيلية بناءً على طلب قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو, وستنتقل هذه الحمولة الثانية من ريو دي جانيرو إلى قاعدة جواروليوس الجوية ومن ثم نحو لبنان".