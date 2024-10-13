بلدية نهاريا: ندعو السكان إلى دخول الملاجئ فورا

عاجل
النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة
النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة
النائبة غادة أيوب لـ وهلق شو: كل الاطراف التي خوّنت القوات اللبنانية حين طالبت بتطبيق القرار 1701 بات المطلب الاساس لها اليوم تطبيق هذا القرار
النائبة غادة أيوب لـ وهلق شو: كل الاطراف التي خوّنت القوات اللبنانية حين طالبت بتطبيق القرار 1701 بات المطلب الاساس لها اليوم تطبيق هذا القرار
الأمم المتحدة: غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر
الأمم المتحدة: غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر
مراسلة الجديد: غارة على أطراف بلدة عنقون
مراسلة الجديد: غارة على أطراف بلدة عنقون
غوتيريش: الهجمات على مواقع اليونيفيل قد تشكل جريمة حرب
غوتيريش: الهجمات على مواقع اليونيفيل قد تشكل جريمة حرب
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:06
بالفيديو - كورنيش عين المريسة بيروت تحت وطأة أزمة النزوح
06:46
فيديو - طائرة مساعدات سعودية وصلت الى مطار بيروت.. البخاري: نقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق
06:35
فيديو - بعد العدوان الإسرائيلي.. مراسلة الجديد تجول في مستشفى تمنين بالبقاع
04:26
فيديو - العدو ينسف جامع بلدة الضهيرة الحدودية
02:06
فيديو - النبطية هذا الصباح عقب العدوان الإسرائيلي الهمجي
عربي و دولي
بلدية نهاريا: ندعو السكان إلى دخول الملاجئ فورا
2024-10-13 | 12:16
A-
A+
بلدية نهاريا: ندعو السكان إلى دخول الملاجئ فورا
مقالات ذات صلة
بلدية كريات شمونة: نطالب السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية
إعلام العدو: السفارة الأميركية في إسرائيل تطالب موظفيها بالبقاء في المنازل والاستعداد لدخول الملاجئ
إعلام العدو: بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ
بلدية نهاريا: ندعو السكان إلى دخول الملاجئ فورا
عربي و دولي
نهاريا:
السكان
الملاجئ
العودة الى الأعلى
إذاعة جيش العدو: إستعدادات للرد على هجوم إيران الباليستي وترجيحات برد إيران على الرد الإسرائيلي
إذاعة جيش العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان بإتجاه الجليل الأعلى والغربي شمالي "إسرائيل"
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:43
دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟
15:43
دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟
15:35
الأمم المتحدة: غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر
15:35
الأمم المتحدة: غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر
15:30
غوتيريش: الهجمات على مواقع اليونيفيل قد تشكل جريمة حرب
15:30
غوتيريش: الهجمات على مواقع اليونيفيل قد تشكل جريمة حرب
يحدث الآن
خاص الجديد
15:44
النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة
خاص الجديد
15:37
النائبة غادة أيوب لـ وهلق شو: كل الاطراف التي خوّنت القوات اللبنانية حين طالبت بتطبيق القرار 1701 بات المطلب الاساس لها اليوم تطبيق هذا القرار
عربي و دولي
15:35
الأمم المتحدة: غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-30
شهيدتان من بلاط قضاء مرجعيون جراء الغارة التي استهدفت عين الدلب شرق صيدا يوم امس.
2024-10-04
النائب الياس حنكش بعد لقاء وفد من الكتائب الرئيس ميقاتي: علينا ان نبني دولة حقيقية على اسس جديدة وهذا الامر اساسه وقف فوري لاطلاق النار
08:28
غنى غندور تتأثر على مدينتها النبطية بعد استهدافها على يد العدو الإسرائيلي
12:03
الجيش اللبناني: إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي على آليتين للجيش في بلدة برج الملوك جنوبي البلاد
2024-10-09
بعد إشكال الحمرا... بيان مفصل للجيش
2024-09-27
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف جرود سعدنايل في البقاع
بالفيديو
بالفيديو
15:13
حسين أيوب :الحزب تكيّف بمرحلة جديدة وهي "ما بعد السيد حسن" وعن هجوم بنيامينا والانتخابات الاميركية : "نحن أمام 3 اسابيع قاسية"
15:04
سامي الجميل حول سبب غيابه عن لقاء معراب 2: انا بهالإيام ما عم بتحرك ابداً بالمواعيد المحددة مسبقاً
13:21
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2024
06:10
وصول أول طائرة مساعدات سعودية الى مطار بيروت
05:10
العدو يزعم أسر عنصر في المقاومة.. مراسل الجديد يُفنّد إدعاءات "إسرائيل"
04:36
آمال خليل: أولوية بري وقف إطلاق النار.. وإيران لم تترك المقاومة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
16:27
"وقف قصف الضاحية مقابل وقف قصف حيفا".. كيف علّقت أوساط عين التينة للجديد على هذه المزاعم؟
محليات
16:27
"وقف قصف الضاحية مقابل وقف قصف حيفا".. كيف علّقت أوساط عين التينة للجديد على هذه المزاعم؟
خاص الجديد
15:49
ماذا عن طلب بري وقف قصف الضاحية مقابل وقف قصف حيفا؟
خاص الجديد
15:49
ماذا عن طلب بري وقف قصف الضاحية مقابل وقف قصف حيفا؟
محليات
12:24
بالفيديو - كلمة سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصرالله إلى المجاهدين خلال إحدى المناورات العسكرية
محليات
12:24
بالفيديو - كلمة سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصرالله إلى المجاهدين خلال إحدى المناورات العسكرية
محليات
01:06
تفاصيل إضافية بشأن العدوان على الشقة السكنية في منطقة الشرحبيل بصيدا
محليات
01:06
تفاصيل إضافية بشأن العدوان على الشقة السكنية في منطقة الشرحبيل بصيدا
محليات
01:10
"حادث أمني صعب" للعدو بالجنوب.. مروحيات أقلّت جنوداً وضباطاً الى مستشفى حيفا
محليات
01:10
"حادث أمني صعب" للعدو بالجنوب.. مروحيات أقلّت جنوداً وضباطاً الى مستشفى حيفا
خاص الجديد
05:10
العدو يزعم أسر عنصر في المقاومة.. مراسل الجديد يُفنّد إدعاءات "إسرائيل"
خاص الجديد
05:10
العدو يزعم أسر عنصر في المقاومة.. مراسل الجديد يُفنّد إدعاءات "إسرائيل"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024