القناة 12: 15مصابا بعضهم جروحه خطيرة جراء سقوط مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا

النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة

النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة

النائب ميشال الدويهي لـ وهلق شو: الامور في لبنان تتسارع ومروحة الاتصالات يجب أن تكون بحجم المرحلة

النائبة غادة أيوب لـ وهلق شو: كل الاطراف التي خوّنت القوات اللبنانية حين طالبت بتطبيق القرار 1701 بات المطلب الاساس لها اليوم تطبيق هذا القرار