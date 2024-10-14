أوستن يبلغ غالانت ضرورة ضمان سلامة اليونيفيل والجيش اللبناني

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الوزير لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره "الإسرائيلي" يوآف غالانت يوم الأحد على أهمية اتخاذ إسرائيل كل التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" والجيش اللبناني.



وفي المكالمة أكد أوستن أيضا على الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين في أقرب وقت ممكن.



ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأميركية فقد أكد أوستن لغالانت "التزام الولايات المتحدة العميق بأمن "إسرائيل"، والذي تجلى من خلال الإعلان عن نشر بطارية دفاع جوي أميركية في إسرائيل في غضون الأيام المقبلة".