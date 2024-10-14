بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"

ماذا عن المسيّرة التي استخدمها؟

تصنف الطائرة التي استخدمها حزب الله ضمن المسيرات الانقضاضية، التي يمكنها تحديد الهدف أثناء وجودها في الجو وإطلاق صواريخ نحوه قبل أن تنقض عليه لاستكمال تدميره.

وتكمن خطورة هذا النوع من الطائرات المسيرة في أنها تجمع بين مزايا الطائرات فيما يتعلق بمستويات التحليق والمسارات المتغيرة التي تتخذها نحو الهدف، وبين مزايا الصواريخ التي تنقض على أهدافها بقوة تدميرية كبيرة من مسافات قريبة جدا تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

واستطاع حزب الله استخدام المسيرات الانقضاضية بنجاح في تنفيذ هجوم حيفا، الأحد، حسب هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إنه مسيرتان تابعتان للحزب انطلقتها تحت غطاء من الصواريخ التي استهدفت إسرائيل، حيث استطاعت إحداها الإفلات من منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى معسكر الجيش في بنيامينا، جنوبي حيفا.