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عربي و دولي

بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"

2024-10-14 | 01:35
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بعد ضربة حيفا.. معلومات عن &quot;مسيّرة الحزب&quot;
بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"

استخدمت المقاومة الإسلامية - حزب الله طائرة مسيّرة تمكنت من الوصول إلى معسكر تابع للواء غولاني الإسرائيلي جنوبي مدينة حيفا في ضربة موجعة تسببت في مقتل وإصابة 70 جنديا إسرائيليا.

ماذا عن المسيّرة التي استخدمها؟ 

تصنف الطائرة التي استخدمها حزب الله ضمن المسيرات الانقضاضية، التي يمكنها تحديد الهدف أثناء وجودها في الجو وإطلاق صواريخ نحوه قبل أن تنقض عليه لاستكمال تدميره.

وتكمن خطورة هذا النوع من الطائرات المسيرة في أنها تجمع بين مزايا الطائرات فيما يتعلق بمستويات التحليق والمسارات المتغيرة التي تتخذها نحو الهدف، وبين مزايا الصواريخ التي تنقض على أهدافها بقوة تدميرية كبيرة من مسافات قريبة جدا تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

واستطاع حزب الله استخدام المسيرات الانقضاضية بنجاح في تنفيذ هجوم حيفا، الأحد، حسب هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إنه مسيرتان تابعتان للحزب انطلقتها تحت غطاء من الصواريخ التي استهدفت إسرائيل، حيث استطاعت إحداها الإفلات من منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى معسكر الجيش في بنيامينا، جنوبي حيفا.

بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"

محليات

عربي و دولي

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