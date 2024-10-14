شرطة العدو: سقوط صواريخ في مواقع عدة بمدينة كرمئيل ونفحص أنباء أولية عن إصابات

النائب ميشال معوض للجديد من بلدة ايطو-زغرتا: ما تم استهدافه ليس بلدة أيطو بل عنصر حزبي من حزب الله كان متواجداً مع عائلته في منزله وهذا ما وصلنا من الاجهزة الامنية