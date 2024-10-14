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عربي و دولي

طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن

2024-10-14 | 09:48
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طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن
طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مسقط، أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متوقفة حاليا بسبب غياب "الأرضية" المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

وكانت إيران أعلنت في حزيران أنّها تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.

وقال عراقجي للصحافيين إن "هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حاليا لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، الى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنةK عندها سنقرر ما اذا كنا سنواصل العمل وكيف".

طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن

عربي و دولي

ايران

عباس عراقجي

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نتنياهو: سنواصل عملياتنا ضد حزب الله بلا رحمة في أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت
14:24

نتنياهو: سنواصل عملياتنا ضد حزب الله بلا رحمة في أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت

أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله بلا رحمة، مشددا على أن العمليات ستشمل جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت.

14:24

نتنياهو: سنواصل عملياتنا ضد حزب الله بلا رحمة في أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت

أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله بلا رحمة، مشددا على أن العمليات ستشمل جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت.

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