طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مسقط، أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متوقفة حاليا بسبب غياب "الأرضية" المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.