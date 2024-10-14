طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مسقط، أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متوقفة حاليا بسبب غياب "الأرضية" المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.
وكانت إيران أعلنت في حزيران أنّها تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.
وقال عراقجي للصحافيين إن "هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حاليا لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، الى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنةK عندها سنقرر ما اذا كنا سنواصل العمل وكيف".