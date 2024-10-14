الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
02:24
فيديو - كاميرات المراقبة في مستشفى المرتضى توثّق الغارة المعادية على مدخل بعلبك
02:07
فيديو - إعادة فتح الطريق وإزالة الركام عقب العدوان على بعلبك
01:50
فيديو - ظهور قائد فيلق القدس بطهران بعد أنباء عن إستهدافه في لبنان
2024-10-14
هل أطاح حزب الله برئيس أركان جيش العدو؟
2024-10-14
بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"
عربي و دولي
إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: الهجمات المتعمدة على اليونيفيل تتعارض مع القانون الدولي الإنساني
2024-10-14 | 12:55
A-
A+
إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: الهجمات المتعمدة على اليونيفيل تتعارض مع القانون الدولي الإنساني
مقالات ذات صلة
اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
النائب الفرنسي بيار ايف كادالين لـ الجديد: نتضامن مع كل المدنيين اللبنانيين والنازحين القانون الدولي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وفرنسا يجب أن تدعم تطبيق هذا التدبير
الأمم المتحدة: استهداف آلاف الأفراد دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة ينتهك القانون الدولي الإنساني
إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: الهجمات المتعمدة على اليونيفيل تتعارض مع القانون الدولي الإنساني
محليات
عربي و دولي
وبريطانيا
وفرنسا
وألمانيا:
الهجمات
المتعمدة
اليونيفيل
تتعارض
القانون
الدولي
الإنساني
العودة الى الأعلى
فيديو.. العدو الإسرائيلي بقصف يحرق البشر والحجر في خيم النازحين بغزة
وزير خارجية النرويج: أدين بشدة أي هجوم على قوات حفظ السلام الأممية وأحث إسرائيل على احترام القانون الدولي
اقرأ ايضا في عربي و دولي
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
02:20
أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701
02:20
أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701
02:20
أمير قطر: ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701
02:20
أمير قطر: ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701
يحدث الآن
عربي و دولي
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
محليات
02:24
فيديو - كاميرات المراقبة في مستشفى المرتضى توثّق الغارة المعادية على مدخل بعلبك
عربي و دولي
02:20
أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:24
فيديو - كاميرات المراقبة في مستشفى المرتضى توثّق الغارة المعادية على مدخل بعلبك
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
15:41
مراسل الجديد: صفارات الأنذار تدوي في مستوطنتي ميسكاف عام ومرغليوت بعد اطلاق رشقة صاروخية من لبنان
15:57
مراسل الجديد: غارات تستهدف بلدات الطيبة ودير سريان وتبنين
05:00
عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني: آلة الحرب لحزب الله انطلقت
2024-09-19
رئيس تحرير مجلة وموقع الشراع الصحافي حسن صبرا لـ الجديد: حزب الله سيردّ حتماً على العدوان الإسرائيلي وهذا الردّ سيكون نوعياً وهو يريد إستدراج "إسرائيل" الى الحرب البرية حيث المنازلة الحقيقية
بالفيديو
بالفيديو
17:36
مراسل الجديد يوضح حقيقة خبر الانزال الجوي الاسرائيلي في بلدة دبل
17:22
4 غارات على الاقل منذ 10 دقائق بين قضاءي صيدا والنبطية ... مراسلة الجديد تنقل التفاصيل مباشرة:
16:51
الطيران المعادي القى مساء بالونات حرارية في محيط خلدة والدامور حتى صيدا .. مراسلة الجديد تطلعنا على التفاصيل مباشرة:
15:13
طيران العدو أطلق بالونات حرارية في سماء قضاء صيدا... مراسلة الجديد تتابع التفاصيل الميدانية
14:58
العدوان على قرى وبلدات البقاع مستمر ... مراسلة الجديد تواكب آخر المستجدات مباشرة:
14:37
ربيع الهبر: لم اتحدث بتاتا عن اقفال المطار خلال مقابلتي عبر "الجديد"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
06:26
مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة
فن
06:26
مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة
محليات
05:09
جيش العدو يهدد سكان 25 بلدة
محليات
05:09
جيش العدو يهدد سكان 25 بلدة
محليات
10:13
الاعلام الحربي ينشر صورة .. ويعنون :"بعد قليل"
محليات
10:13
الاعلام الحربي ينشر صورة .. ويعنون :"بعد قليل"
محليات
08:00
النائب غياث يزبك: لعدم تأجير او ايواء افراد في منطقة البترون
محليات
08:00
النائب غياث يزبك: لعدم تأجير او ايواء افراد في منطقة البترون
محليات
13:05
المشهد السياسي| الرئاسة غابت عن المسعى القطري.. وبري يقدر بوريل
محليات
13:05
المشهد السياسي| الرئاسة غابت عن المسعى القطري.. وبري يقدر بوريل
محليات
09:56
بالفيديو - النائب ميشال معوض يتحدث عن وجود عناصر ل"الحزب" وأسلحة في أيطو... وهذا ما قاله لمراسل الجديد
محليات
09:56
بالفيديو - النائب ميشال معوض يتحدث عن وجود عناصر ل"الحزب" وأسلحة في أيطو... وهذا ما قاله لمراسل الجديد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024