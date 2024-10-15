أمير قطر: "إسرائيل" إختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان

نصر الله: أقول لنتنياهو ولغالانت ولجيش العدو "لن تستطيعوا ان تعيدوا المستوطنين في الشمال وافعلوا ما شئتم" والسبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على اهل غزة وطبعاً على الضفة الغربية