هيئة بث العدو: التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية

يديعوت أحرونوت: اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا