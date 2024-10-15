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عربي و دولي

"يديعوت أحرونوت": قرار مهاجمة إيران سيتخذه نتنياهو وغالانت وهليفي والمجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة

2024-10-15 | 03:37
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&quot;يديعوت أحرونوت&quot;: قرار مهاجمة إيران سيتخذه نتنياهو وغالانت وهليفي والمجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة
"يديعوت أحرونوت": قرار مهاجمة إيران سيتخذه نتنياهو وغالانت وهليفي والمجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة

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"يديعوت أحرونوت": قرار مهاجمة إيران سيتخذه نتنياهو وغالانت وهليفي والمجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة

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