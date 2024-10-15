المتحدثة بإسم الحكومة الإيرانية: نرحب بأي مقترحات للسلام ومستعدون للعب دور فيها لتحسين الأوضاع في غزة ولبنان

مراسلة الجديد: غارة عنيفة استهدفت بلدة رياق البقاعية منذ قليل ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصاً

مراسلة الجديد: غارة عنيفة استهدفت بلدة رياق البقاعية منذ قليل ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصاً