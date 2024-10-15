أمير قطر: ندعو إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك 1701

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة، وقال إن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.



وأكد الأمير -في كلمة اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشورى- أن الدمار "لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة".



وأوضح أنه "لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة" مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات دولة قطر.



وأشار الشيخ تميم بن حمد إلى أن قطر التي نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة -الذي تم تنفيذه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- تتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني.



وأضاف "نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية" وقال الشيخ تميم إن قطر تضطلع "بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا وهو ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور".



واعتبر أمير قطر أن "إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان" وأوضح أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، ودعا إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701.



وأكد الشيخ تميم بن حمد أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.