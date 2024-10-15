هيئة العدو: اسرائيل توصلت إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على إيران
قالت هيئة بث العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية.
وأضافت الهيئة أن خطة ضرب إيران تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر لتنفيذها.
بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قرار مهاجمة إيران سيتخذه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، والمجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن إسرائيل ستنفذ قريبا ضربة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأفادت يديعوت أحرونوت أمس الاثنين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا سريا مساء أول أمس الأحد مع قادة الجيش والاستخبارات لبحث خطط شن هجوم على إيران.