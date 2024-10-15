هيئة العدو: اسرائيل توصلت إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على إيران

قالت هيئة بث العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية.

