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إذاعة جيش العدو: مصابون جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في كريات بياليك شرق حيفا
إذاعة جيش العدو: مصابون جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في كريات بياليك شرق حيفا
مراسلة الجديد: غارة عنيفة استهدفت بلدة رياق البقاعية منذ قليل ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصاً
مراسلة الجديد: غارة عنيفة استهدفت بلدة رياق البقاعية منذ قليل ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصاً
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية
يديعوت أحرونوت: اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا
يديعوت أحرونوت: اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا
أكسيوس عن المتحدث باسم البنتاغون: جنود أمريكيون وصلوا إلى إسرائيل أمس لتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد
أكسيوس عن المتحدث باسم البنتاغون: جنود أمريكيون وصلوا إلى إسرائيل أمس لتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد
إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات بياليك
إعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة كريات بياليك
المتحدث باسم جيش العدو: رصد اطلاق 20 صاروخاً من لبنان باتجاه حيفا والكريوت
المتحدث باسم جيش العدو: رصد اطلاق 20 صاروخاً من لبنان باتجاه حيفا والكريوت
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا خشية تسلل طائرات مسيّرة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا خشية تسلل طائرات مسيّرة
إذاعة جيش العدو: رصد 15صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
إذاعة جيش العدو: رصد 15صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا
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المقاومة الإسلامية: أطلقنا مساء الأمس صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب
2024-10-15 | 05:51
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المقاومة الإسلامية: أطلقنا مساء الأمس صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب
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