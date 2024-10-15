المقاومة الإسلامية: أطلقنا مساء الأمس صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب

إذاعة جيش العدو: مصابون جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في كريات بياليك شرق حيفا

إذاعة جيش العدو: مصابون جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في كريات بياليك شرق حيفا

إذاعة جيش العدو: مصابون جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في كريات بياليك شرق حيفا

مراسلة الجديد: غارة عنيفة استهدفت بلدة رياق البقاعية منذ قليل ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصاً