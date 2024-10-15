إعلام العدو: لدى تل أبيب مخزون من الصواريخ الاعتراضية يمكن أن يكون كافيا لحرب طويلة الأمد

حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور

النائب زياد حواط لـ الجديد: الـقرار 1559 جزء لا يتجزأ من الـقرار 1701 ولا أراهن كثيراً على موقف الرئيس ميقاتي النائب زياد حواط لـ الجديد: الـقرار 1559 جزء لا يتجزأ من الـقرار 1701 ولا أراهن كثيراً على موقف الرئيس ميقاتي

القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين

مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول قضاء النبطية مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول قضاء النبطية

المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

معلومات "الجديد": في حال لم يتم تسوية الخلافات حتى يوم غد قد يتمّ تأجيل موعد قمّة بكركي نظراً إلى رفض التغيّب الشيعي عنها مرة جديدة معلومات "الجديد": في حال لم يتم تسوية الخلافات حتى يوم غد قد يتمّ تأجيل موعد قمّة بكركي نظراً إلى رفض التغيّب الشيعي عنها مرة جديدة