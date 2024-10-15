أكسيوس عن المتحدث باسم البنتاغون: جنود أمريكيون وصلوا إلى إسرائيل أمس لتشغيل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد

حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور

حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور

حواط لـ الجديد: المطلوب انتخاب رئيس يتبنى خارطة الطريق التي أطلقناها أمس وتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي بالإضافة إلى تطبيق الدستور

النائب زياد حواط لـ الجديد: الـقرار 1559 جزء لا يتجزأ من الـقرار 1701 ولا أراهن كثيراً على موقف الرئيس ميقاتي