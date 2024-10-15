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النائب زياد حواط لـ الجديد: الـقرار 1559 جزء لا يتجزأ من الـقرار 1701 ولا أراهن كثيراً على موقف الرئيس ميقاتي
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القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين
القيادي في حماس أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي
2024-10-15 | 07:53
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي
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