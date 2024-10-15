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عربي و دولي

مسؤول في البنتاغون لسكاي نيوز: أوستن لم يلمّح أبدا إلى حظر توريد أسلحة لإسرائيل

2024-10-15 | 09:45
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مسؤول في البنتاغون لسكاي نيوز: أوستن لم يلمّح أبدا إلى حظر توريد أسلحة لإسرائيل
مسؤول في البنتاغون لسكاي نيوز: أوستن لم يلمّح أبدا إلى حظر توريد أسلحة لإسرائيل
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مسؤول في البنتاغون لسكاي نيوز: أوستن لم يلمّح أبدا إلى حظر توريد أسلحة لإسرائيل

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