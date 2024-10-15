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مراسلة الجديد: تحليق للطائرات المسيرة المعادية فوق الضاحية الجنوبية
إذاعة جيش العدو: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
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عربي و دولي
القناة 12 الإسرائيلية: تم طرح سيناريوهات مختلفة للرد على إيران خلال مناقشة أمنية ترأسها نتنياهو وغالانت
2024-10-15 | 16:53
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القناة 12 الإسرائيلية: تم طرح سيناريوهات مختلفة للرد على إيران خلال مناقشة أمنية ترأسها نتنياهو وغالانت
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القناة 12 الإسرائيلية: تم طرح سيناريوهات مختلفة للرد على إيران خلال مناقشة أمنية ترأسها نتنياهو وغالانت
عربي و دولي
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وغالانت
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