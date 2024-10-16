وزير خارجية إيران في اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة: طهران مستعدة للرد بشكل قوي على أي مغامرة إسرائيلية

بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة

بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة

بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى من بكركي: لبنان لا يبنى إلا على قاعدة ذهبية ثابتة تقتضي أن تحافظ كل عائلة روحية على شريكها في الوطن