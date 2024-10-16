عراقجي لغوتيريش: إيران مستعدة للرد "بشكل قوي" على أي "مغامرة" إسرائيلية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة للرد "بشكل قوي" على أي "مغامرة" إسرائيلية، وفق قوله.
وقال عراقجي في اتصال بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها "لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان" بحسب تعبيره.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران.
وقال المسؤولون إن إسرائيل أكدت أنها لا تخطط لاستهداف المنشآت النووية أو النفطية في إيران على الفور، وفق "نيويورك تايمز".
وتشمل قائمة الأهداف مختبرات أبحاث نووية بإيران حتى مع تجنب مواقع التخصيب وأيضاً منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها، كما تشمل المباني الحكومية كذلك.