عراقجي لغوتيريش: إيران مستعدة للرد "بشكل قوي" على أي "مغامرة" إسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة للرد "بشكل قوي" على أي "مغامرة" إسرائيلية، وفق قوله.

وقال عراقجي في اتصال بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها "لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان" بحسب تعبيره.