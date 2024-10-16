الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي شدد لنظيره الفرنسي على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان

بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة

بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي من بكركي: اجتماعنا اليوم رسالة إلى العالم الخارجي علّه يرى أننا كنا وسنبقى أطياف هذا البلد وفي الوقت نفسه هو رسالة داخلية لشعبنا أننا يداً واحدة