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عربي و دولي
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: السبيل الوحيد لحل النزاع في الشرق الأوسط هو بحل الدولتين
2024-10-16 | 14:22
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: السبيل الوحيد لحل النزاع في الشرق الأوسط هو بحل الدولتين
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