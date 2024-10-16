رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أجرينا نقاشا مهما بشأن الشرق الأوسط وخاصة في لبنان وغزة

الخارجية المصرية: وزير الخارجية يجري إتصالاً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحثان فيه الأوضاع في غزة ولبنان والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع